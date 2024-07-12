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Stand-Up на Таганке

Верхняя Радищевская, 15

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от 1490₽ до 2390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап комедии. Вечер, который удивит тебя взрывом хохота и количеством позитивных эмоций. Вечер, который подготовил проект Stand-Up Import! Мероприятия проходят в атмосферных заведениях Москвы, чтобы ты гарантированно насладился не только шоу, но и вкусным ужином. Концерт приближен к формату американских шоу: лайн-ап не известен зрителям до самого старта мероприятия, единственный спойлер — это опытные медийные комики. Выступят участники проектов «StandUp на ТНТ», Stand-up Club #1, «Вечерний Ургант», Labelcom, «Разгоны», «Прожарка», «22 комика» и др. Только лучшие шутки и проверенная программа. Входные билеты не привязаны к определённому столику или месту. Менеджер зала комфортно разместит в соответствии с категорией купленного билета. Возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если идёшь с компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя. Длительность программы — 1 час 30 минут. Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.

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