Возраст 18+
Стендап
Про событие
Каждый комик поделится своим взглядом на жизнь, смешными историями и наблюдениями. Если ты любишь смеяться, слушать классные шутки, то это событие точно для тебя. Сбор гостей: 19:30/ Начало: 20:00 Нужно заранее зарегистрироваться, чтобы забронировать столик. Обращайся по указанному номеру телефона.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи