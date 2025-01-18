Каждый комик поделится своим взглядом на жизнь, смешными историями и наблюдениями. Если ты любишь смеяться, слушать классные шутки, то это событие точно для тебя. Сбор гостей: 19:30/ Начало: 20:00 Нужно заранее зарегистрироваться, чтобы забронировать столик. Обращайся по указанному номеру телефона.