Планируешь отдохнуть от работы, но пока не решил как? Или хочешь просто выдохнуть всю романтику после Дня Влюблённых? Для тебя выступят: - Максим Харитонов (StandUp Комики "StandUp club", Камеди Баттл ТНТ) - Алия Абдирова (Битва за время VK 2 сезон) - Сулейман Ахмедов (Камеди Баттл ТНТ) Ведущий вечера Глеб Синьковский ( Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон) Вход: свободный Бронь мест по номеру