21 февраля для тебя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий: Сергей Догаев (Очень слабый микрофон, победитель шоу историй StandUp club)