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Stand Up

Vaffel, ул.Щепкина 33

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

21 февраля для тебя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий: Сергей Догаев (Очень слабый микрофон, победитель шоу историй StandUp club)

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