Шесть частей концерта соединяют «дворцовую» танцевальность с итальянской виртуозностью. В начале XVIII века в Париже разгорелся «спор вкусов» — попытка сперва противостоять нашествию модной итальянской музыки, а затем примирить «ясный» французский и «страстный» итальянский стили. «Королевский» концерт № 7 Франсуа Куперена прямо демонстрирует, что эти вкусы могут не соперничать, а дополнять друг друга в рамках одной пьесы. Пятый и первый концерты Рамо — это зарисовки с натуры: каждая пьеса — живой портрет или характерный набросок. В обоих концертах клавесин солирующую роль и «дает пример скрипке». Это прямой ответ Рамо на парижский успех сочинений композиторов-итальянцев — он осознанно пользуется итальянскими приемами. Наконец, трехчасовая кантата «Диана и Актеон» Жозефа Боден де Буомартье соединяет традицию итальянских камерных кантат и французских лирических трагедий — свои свежие кантаты он продавал частным салонам, где выступали итальянские виртуозы, и не мог игнорировать их находки.