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Сплав для одиноких сердец 2.0

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Завершение:

22000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Для тех, кто устал от приложений и хочет познакомиться с кем-то не через экран, а через живые эмоции и найти единомышленников по интересам. Атмосфера, где всё происходит само собой. Без неловких «расскажи о себе». Только люди, которым тоже хочется: — выбраться из рутины; — смеяться до ночи; — почувствовать лето; — встретить «своих»; — и, возможно, кого-то особенного Что будет: — мини-формат быстрых знакомств; — сплав на катамаранах по реке Красивая Меча; — командные игры; — уютный лагерь у реки; — баня; — гитара у костра; — ночные разговоры; — вечерняя дискотека под свет гирлянд; — много живого общения без телефонов. Программа сердечного сплава: День 1 18:00 — трансфер из Москвы 22:00 — прибытие в лагерь Приветственный велкам с просекко и поздний ужин День 2 09:00 — зарядка 09:30 — завтрак Деление на команды для сплава по 4–6 человек 11:00 — инструктаж и начало маршрута 13:00 — перекус на воде После обеда продолжится сплав по реке 17:00 — прибытие в лагерь 19:00 — ужин Вечерняя программа: — игры у костра («Мои зелёные и красные флаги», «Правда или действие», «Самый неочевидный факт обо мне» и т.д.) — песни под гитару — баня у реки — разговоры до ночи — Ночёвка в палатках День 3 09:00 — подъём и зарядка, завтрак После завтрака: — волейбол — мега-дженга — бадминтон Горячий обед Финальный круг: обмен контактами, объятия и обещания встретиться снова 14:30 — выезд по домам Запись через личные сообщения сообщества в вк

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