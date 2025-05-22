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Спектакль-ужин «Лебединое озеро» в «Турандот»

Турандот, Тверской бульвар, 26

Начало:

Завершение:

от 16000₽ до 36000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Единственный в своем роде спектакль-ужин «Лебединое озеро». Балерины ведущих театров России увлекут гостей в фантасмагорический мир музыки Петра Ильича Чайковского. Вместе с принцем Зигфридом ты увидишь зачарованных злым магом девушек-лебедей на берегу волшебного озера, сердцем узнаешь единственную из них, которую полюбит прекрасный принц. Прозвучат пылкие клятвы любви и верности, но вскоре они будут нарушены. Нежная история каждый раз трогает души своих зрителей, даже если ты не раз видел «Лебединое озеро» в театре. Вдохновлённый бессмертным произведением Чайковского, Дмитрий Еремеев создаст сет-меню для этого вечера. Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00

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