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Собачий бранч (Dog Brunch)

Онсайт, улица Покровка, 20/1с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Бранч для тебя и твоего хвостатого друга!:) Программа: 10:00 — мастер-класс по созданию игрушек-нунчак «Держись меня» 11:20 — лекция кинолога и зоопсихолога Саши Меркуловой «Собака в городе» 12:15 — мастер-класс по созданию адресников от DogsFrogs 13:00 — розыгрыш подарков Также на мероприятии тебя будут ждать лакомства и активности от «Зверолэнд», экосистемы ухода за питомцами. Каждый гость, который придёт с собакой до 13:00, получит лотерейный билет для участия в беспроигрышной лотерее. Вход свободный.

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