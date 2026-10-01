Бранч для тебя и твоего хвостатого друга!:) Программа: 10:00 — мастер-класс по созданию игрушек-нунчак «Держись меня» 11:20 — лекция кинолога и зоопсихолога Саши Меркуловой «Собака в городе» 12:15 — мастер-класс по созданию адресников от DogsFrogs 13:00 — розыгрыш подарков Также на мероприятии тебя будут ждать лакомства и активности от «Зверолэнд», экосистемы ухода за питомцами. Каждый гость, который придёт с собакой до 13:00, получит лотерейный билет для участия в беспроигрышной лотерее. Вход свободный.