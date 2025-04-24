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[отменено] Сны Миядзаки. Музыка в готическом особняке

Башмет центр, улица Большая Полянка, 45

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Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Внимание: отмена концерта. Возврат можно осуществить по ссылке: https://customer.ticketscloud.com/auth Концерт саундтреков из культовых фильмов Хаяо Миядзаки пройдёт в особняке 1907 года, который является ярким образцом «готического» модерна в Москве. В этот вечер ты погрузишься в фантазийный мир «Сны Миядзаки», посвящённый творческому союзу гениального режиссёра Хаяо Миядзаки и выдающегося композитора Дзё Хисаиси. В программе саундтреки из фильмов: «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Порко Россо». Музыкальные темы, переплетённые с ярким видеоартом, перенесут тебя в атмосферу знаменитых аниме-историй, погружая в магию и эмоциональную глубину этих шедевров. Это возможность пережить незабываемые моменты в компании любимых персонажей и музыки, которая пробуждает самые светлые воспоминания. Концерт станет ярким событием для поклонников аниме и музыки Хаяо Миядзаки. По всем вопросам пиши менеджеру в вотсап по указанному номеру телефона

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