Фестиваль функциональных тренировок, музыки и знакомств под открытым небом. Тысячи гостей, тренировки каждый час, челленджи, диджей-сеты, новые знакомства — и T-Killah в финале. На главной сцене — функционал, кроссфит, зумба, парный воркаут, стретчинг и йога на закате. Тренироваться вместе с тобой будут спортсмены, участники «Титанов», тренеры и блогеры — Евгений Генин, Регина и Альбина Мухаметшины, Александр GuiltyKilla, Светлана Веселова, София Солдатова, Любятинка, Ирена Понарошку и другие. На «Арене героев» — приседания, выпады, отжимания, баланс и другие челленджи. Между тренировками — диджей-сеты от Ayder, Davlat, и, Baks Здесь можно (и нужно) знакомиться;) На входе каждый получит специальный стикер — знак того, что он открыт к новым знакомствам. Так что приходить одному официально разрешается. Вход по регистрации.