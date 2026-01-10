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Складное сердце

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Мастер-классы

Про событие

Складное сердце — специальный благотворительный проект команды Склада №3, созданный в сотрудничестве с благотворительными центрами и фондами. Проект объединяет музыку и заботу, превращая культурные события в реальную поддержку для тех, кто в ней нуждается. Второе Складное сердце пройдёт совместно с Центром Лечебной Педагогики. Все средства с продажи билетов пойдут в счет ЦЛП — на оплату занятий, мастерских и поддержку людей, которым особенно нужна помощь. «Особое детство» — старейшая организация, которая помогает людям с психическими особенностями учиться, развиваться и находить своё место в мире. На сцене: гюнтер Настежь (акустика) Вагон-столовая FOLGA + секретный гость Перед началом концерта пройдёт коллажная мастерская. Будешь делать коллажи, опираясь на любимую строчку из песни — ту самую, которая была опорой и звучала фоном весь прошлый год.

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