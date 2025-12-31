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Сказочное Бали 2026

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 3700₽ до 6800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Кто бы что ни говорил, а Новый год справлять надо! И делать это надо в благости и уюте. Тебя приглашают на тот самый остров, куда ходит такси, новогоднее шоу — это часть тебя, а ты — это я. Театрально-музыкальный аттракцион, в котором участвуют все. Праздник будет состоять из двух частей, а именно вечерней (до 00:00) и ночной (после 00:00). Вечерняя предполагает больше танцы, ночная — больше кабаре, куранты и столы. Забронировать стол можно по номеру телефона.

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