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Синдикат

Край, Николоямская улица, 62

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от 1₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два танцпола, две атмосферы: Ярость на бите. Драм-н-бейс и его подстили раздадут: Bipolar / Vic / Skelet / Akabov / Agaros / Lunaria / Eviltake / Rautraum / Liloo b2b Kot / Ntechnique / Subminderz / Matrosov MJ / Nodal b2b Binary / Korshoon b2b Oksig / Scream b2b Nanamex / Maverick b2b Neurobi Токсичная стадия. Хардкор и хард-техно в исполнении: Oni / Kagor / Shakka / Dias Six / Anvran / Tofuboi / Redjina / Lacaska / Wakeshna / Rancor Spike / Master Trott / Ontech b2b Z@pil / Zlodeev b2b Aldar / Doshik b2b Ammonian / Pasha Kirsh b2b Psykoteknology / Nakry Vaayu Вход: донат

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