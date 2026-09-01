Два танцпола, две атмосферы: Ярость на бите. Драм-н-бейс и его подстили раздадут: Bipolar / Vic / Skelet / Akabov / Agaros / Lunaria / Eviltake / Rautraum / Liloo b2b Kot / Ntechnique / Subminderz / Matrosov MJ / Nodal b2b Binary / Korshoon b2b Oksig / Scream b2b Nanamex / Maverick b2b Neurobi Токсичная стадия. Хардкор и хард-техно в исполнении: Oni / Kagor / Shakka / Dias Six / Anvran / Tofuboi / Redjina / Lacaska / Wakeshna / Rancor Spike / Master Trott / Ontech b2b Z@pil / Zlodeev b2b Aldar / Doshik b2b Ammonian / Pasha Kirsh b2b Psykoteknology / Nakry Vaayu Вход: донат