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Симфоническое звучание любимых фильмов в исполнении оркестра

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

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Завершение:

от 3700₽ до 7200₽
Возраст 16+
Стендап
Кино
Выставки
Концерты

Про событие

В декабре тёплая панорамная крыша в сердце столицы превращается в уютное рождественское гнёздышко над городом. Здесь звучат песни, под которые Кевин из «Один дома» украшал ёлку, герои «Реальной любви» признавались в чувствах, а Ипполит грустил на заснеженной улице. Оркестр SVETunderground и певица Елена Андреева создают живую саундтрек-вселенную, где «Jingle Bells» встречается с «Тремя белыми конями», а «Last Christmas» — с «Иронией судьбы». Каждый трек — сцена, каждая мелодия — эмоция. От лёгкого свинга до русской лирики, от смеха до тишины со свечами в руках. В какой-то миг музыка словно сходит со сцены, остаётся одно большое дыхание, один мотив, в котором каждый узнаёт себя… Но пока тсс… Это сюрприз, ещё одно маленькое новогоднее чудо!

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