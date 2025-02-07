Silent Hill Orchestra: музыка Акиры Ямаоки в исполнении группы и струнного ансамбля. Silent Hill — это не просто серия видеоигр и снятых по ним фильмов. Это настоящий культ для любителей темной эстетики. Общепризнанный факт - немалую долю атмосферы Silent Hill создал восхитительный саундтрек от маэстро Акиры Ямаоки. Этой зимой все ценители вновь окунуться в мир грез и фантазий, пройти по лабиринтам города Silent Hill, полным страха и мифических персонажей. Экскурс будет абсолютно нетривиальным, так как наряду с группой выступит настоящий струнный ансамбль, участники которого имеют опыт выступлений с маэстро Ямаокой и уже встречались с российскими ценителями его творчества - многие запомнили их совместное выступление как потрясающе яркое и атмосферное. Великая музыка маэстро Акиры Ямаоки возвращается. Помимо давно любимых композиций атмосфера будет дополнена исключительным визуальным рядом и костюмированным шоу. Это делает грядущие мероприятия настоящим подарком как для всех фанатов легендарной серии, так и просто для ценителей темной и зловещей музыкальной атмосферы. Добро пожаловать в туманный город вместе с Silent Hill Orchestra!