Cимбиоз академического звучания с современными жанрами электронной музыки. Квартет перкуссионистов Silence Quartet уже выступал в ДК Рассвет с сочинениями Джона Кейджа и Стива Райха. На этот раз он представляет свою собственную музыку — премьеру дебютного альбома «Denial». Это концептуальная работа, созданная музыкантами, которые активно сотрудничают с современными композиторами и сыграли множество российских и мировых премьер произведений Сысоева, Горлинского, Светличного, Воронова, Цендера, Жодловски, Кириакидиса и др. Многие тембровые решения в альбоме вдохновлены академической музыкой ХХ–ХХI веков — работами Ксенакиса, Кейджа, Штокхаузена, Лигети, Филидеи, Райха.