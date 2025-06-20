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Silence Quartet: презентация альбома Denial

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Cимбиоз академического звучания с современными жанрами электронной музыки. Квартет перкуссионистов Silence Quartet уже выступал в ДК Рассвет с сочинениями Джона Кейджа и Стива Райха. На этот раз он представляет свою собственную музыку — премьеру дебютного альбома «Denial». Это концептуальная работа, созданная музыкантами, которые активно сотрудничают с современными композиторами и сыграли множество российских и мировых премьер произведений Сысоева, Горлинского, Светличного, Воронова, Цендера, Жодловски, Кириакидиса и др. Многие тембровые решения в альбоме вдохновлены академической музыкой ХХ–ХХI веков — работами Ксенакиса, Кейджа, Штокхаузена, Лигети, Филидеи, Райха.

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