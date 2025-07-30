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«Шумовое Шоу» Бреда Нелюбова

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

111₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Это некоторого рода спектакль-празднество во славу шумов. Шум, как что-то случайное, неправильное и не совсем приятное соединяется с бредом — эмоциональным мусором, излишком человека. Так создается картина мира: практически неконтролируемое нами и наш ответ на это неконтролируемое. Это шоу, во славу нашего мира. Такого же карикатурного и шумного. Для каждого представления выбирается определенная тематика, в которой смешиваются образы, стереотипы и прочая гниль, для создания идеального шума. Коллаж из наимерзейших звуков, повторяющиеся невыносимые ритмы. По заветам любителей ушного шлака.

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