Шоу Комедийных миниатюр
Ольховская ул., 14/1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт опытных и начинающих комиков в жанре юмористических миниатюр. Вас будут смешить дуэты и трио, которых вы видели или еще точно увидите в TV, YouTube, VK и других интернет проектах.
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