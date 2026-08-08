Шоу историй
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
В этот вечер ты услышишь самые безумные и откровенные истории, которые ты не увидишь на стендап концертах. Вайб мероприятия: те самые посиделки на балконе во время вечеринки.
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