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Шоу историй

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В этот вечер ты услышишь самые безумные и откровенные истории, которые ты не увидишь на стендап концертах. Вайб мероприятия: те самые посиделки на балконе во время вечеринки.

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