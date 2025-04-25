ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Shokran

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Наступает время, когда свет уступает место мраку, а музыка становится голосом неизведанного. Shokran готовится представить свою новую шоу-программу — погружение в глубины нового материала, пропитанного мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Тебя ждёт обновлённое звучание, насыщенное мрачной эмоциональной глубиной и восточной экзотикой, а также давно любимые хиты, которые заставят сердце биться быстрее. Этот вечер станет синтезом прогрессивного метала и этнической магии, соединяя легенды Древнего Востока и современные ритмы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста