В камерной обстановке главного зала особняка, украшенного тысячью свечами, прозвучат культовые мелодии великих Ханса Циммера и Людовико Эйнауди. Великолепный рояль, пронзительная скрипка, исторические интерьеры, завораживающая музыка великих композиторов Италии и Германии — всё это позволит создать неповторимый романтический вечер. Исполнители: Кирилл Парастаев — пианист, аранжировщик, композитор, мультиинструменталист. Создатель музыки для театра, кино и рекламы, чьи работы звучали в таких спектаклях, как «Юкали. Остров тебя», «Поток» в Центре драматургии и режиссуры, «Nuclear War» в Центре им. Грозовского в Польше и др. Его мелодии воспевают созерцание прекрасного внутри себя и создают по-настоящему особенное состояние. Мария Худобина — выпускница Московской государственной консерватории, лауреат множества конкурсов и фестивалей. Мария мастерски сочетает виртуозную игру в различных музыкальных жанрах и касается смычком не только гриф инструмента, но и душу каждого слушателя. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Для зрителей с категорией билета «А» в 18:00 будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.