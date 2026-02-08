Сева Ловкачёв
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 2100₽ до 3150₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик из Санкт-Петербурга, подкастер, в прошлом айтишник. Его шутки — это острые наблюдения из личной жизни, приключениях и забавных мелочах, знакомых каждому. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей за полчаса до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.
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