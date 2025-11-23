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Сергей Орлов

Live Арена, рабочий посёлок Новоивановское, 145

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 14000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся StandUp-выступления артиста.

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