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Сенсация

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

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от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Полное погружение в атмосферу блогхаус и денс-панк вечеринок в антураже кинопространства под хиты на виниле и не только... неон и ностальгия по 80-м. Почувствуйте касание Парижа, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса за одну ночь на вечеринке приуроченной ко дню рождения главного резидента Кипиша SASHAPRO552 Выступят: PULIK FALCON KID DJ ГОРОХОСТРЕЛ (ex. Мэтью Бабкин) KOSTOPRAW STAYTIEV PEPEDESGARCONS YUNU4KI ACT

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