Возраст 18+
Стендап
Про событие
Секретная проверка материала от опытных комиков со Stand Up на ТНТ, Standup Club#1, Женский стендап, Прожарка на ТНТ4, Labelcom и др. популярных ТВ и YouTube проектов. Вход: донат Регистрация обязательна для посещения. При подтверждении ребята отправят тебе схему проезда.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи