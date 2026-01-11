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Вечеринки
Про событие
Это встреча с тем, что обычно скрыто в темноте анфилад старого особняка. В первом зале бьётся электронное сердце ночи Abelle, Sofia Rodina, Denis Kostitsyn. Во втором — звучит альтернативная музыкальная поэзия Apostrophe и Skunk York. Дресс-код не обязателен, но приветствуется: доставай свой лучший мистический наряд и погружайся в эстетику ночи вместе.
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