Сбыт Культуры собирает свои андерграундные вечеринки вот уже 2 года и спешит порадовать юбилейным 10ым фестивалем. Для тебя выступят на трёх сценах более 15ти музыкальных коллективов со своим уникальным звучанием. Отменная тусовка и знакомство с лучшими людьми, а также пирсинг, мыльные миниганы, маркет, грим, декорации и вкуснейший сидр.