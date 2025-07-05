Выбор редакции
Сбыт Культуры 10
ул. Малая Семеновская, 5с3
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Сбыт Культуры собирает свои андерграундные вечеринки вот уже 2 года и спешит порадовать юбилейным 10ым фестивалем. Для тебя выступят на трёх сценах более 15ти музыкальных коллективов со своим уникальным звучанием. Отменная тусовка и знакомство с лучшими людьми, а также пирсинг, мыльные миниганы, маркет, грим, декорации и вкуснейший сидр.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи