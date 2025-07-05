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Сбыт Культуры 10

Комплекс ГАММА
ул. Малая Семеновская, 5с3

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Завершение:

от 400₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Сбыт Культуры собирает свои андерграундные вечеринки вот уже 2 года и спешит порадовать юбилейным 10ым фестивалем. Для тебя выступят на трёх сценах более 15ти музыкальных коллективов со своим уникальным звучанием. Отменная тусовка и знакомство с лучшими людьми, а также пирсинг, мыльные миниганы, маркет, грим, декорации и вкуснейший сидр.

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