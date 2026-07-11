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Самвел Гиновян. Сольный концерт

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самвел Гиновян — самый харАктерный, остроумный и ироничный стендап комик российской сцены выступит с проверочным сольным концертом. Ты можешь знать Самвела по таким проектам как Стендап и Открытый микрофон на ТНТ, шоу Токсики, CrowdWork и многим другим медийным проектам. Но главное, Самвел доверит тебе то, что по истине сильно его беспокоит, раскроет все стороны семейной жизни и поделится чётким мнением на вещи, которые так сильно многих волнуют.

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