Самвел Гиновян. Сольный концерт
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Самвел Гиновян — самый харАктерный, остроумный и ироничный стендап комик российской сцены выступит с проверочным сольным концертом. Ты можешь знать Самвела по таким проектам как Стендап и Открытый микрофон на ТНТ, шоу Токсики, CrowdWork и многим другим медийным проектам. Но главное, Самвел доверит тебе то, что по истине сильно его беспокоит, раскроет все стороны семейной жизни и поделится чётким мнением на вещи, которые так сильно многих волнуют.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи