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Самвел Гиновян

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самый характерный, остроумный и ироничный стендап-комик российской сцены — выступит с сольным концертом. Ты можешь знать Самвела по таким проектам, как Standup и «Открытый микрофон» на ТНТ, шоу «Токсики», CrowdWork и многим другим медийным проектам. Но главное, Самвел доверит вам то, что поистине сильно его беспокоит, раскроет все стороны семейной жизни и поделится своим чётким мнением о вещах, которые так сильно всех нас волнуют.

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