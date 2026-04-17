Самый характерный, остроумный и ироничный стендап-комик российской сцены — выступит с сольным концертом. Ты можешь знать Самвела по таким проектам, как Standup и «Открытый микрофон» на ТНТ, шоу «Токсики», CrowdWork и многим другим медийным проектам. Но главное, Самвел доверит вам то, что поистине сильно его беспокоит, раскроет все стороны семейной жизни и поделится своим чётким мнением о вещах, которые так сильно всех нас волнуют.