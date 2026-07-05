Разножанровый электрический концерт подруг для подруг, их друзей и друзей друзей. В наличии: пижамный дресс-код, танцы (опять же в пижамах) и пение в расчёску. Лайнап: DJ Jack Fynt; Прицесса Коммунизма — кабарэ-поп; Укус Женщины — электро-дэнс-панк; Bernatas — экспериментальный инди поп; Денежная Жаба — электронный бедрум нойз-поп; Call them Joe & nullermaend — дарк эмбиент. Оплата на входе.