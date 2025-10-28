Это не просто концерт — это встреча с чем-то очень близким и родным. Будто тёплый ужин за большим столом, где звучат знакомые мелодии, и каждый ловит себя на том, что напевает их вместе с залом. Чайковский и Рахманинов встречаются с Магомаевым и Бутусовым, и музыка становится мостом между поколениями, создавая пространство тепла и единения. Ты не просто слушаешь — ты танцуешь внутри себя. А потом ещё долго несёшь этот свет и музыку домой. Потому что русская душа поёт, когда ей дают песню. В билет включено: Фотозоны в авторском стиле Lumisfera, чтобы почувствовать себя на красной дорожке; Твои снимки от профессионального фотографа через 2?3 дня после события; Программки вечера — чтобы сохранить воспоминание; Легендарный фирменный конферанс Lumisfera; Красивый и приветливый персонал на всей площадке; Помощь и забота по любым вопросам. 28 октября в 18:00 и 21:00 Продолжительность 1 час 30 минут