ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ru.Grape | 3 years

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Специальный гость, 2 сцены + крутое шоу. LineUp: Secret Guests AquaKey (Remix Live) Sawyer Ford DJs Main Stage: Fuckksosaa Nonococo Stas Satori Gosha Gold Fangs Vladivade Iang Veerlaen DJs Terrace: Maib Chaika Jbrmv Smalcake Norman Metus Gimro

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста