Ru.Grape | 3 years
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Специальный гость, 2 сцены + крутое шоу. LineUp: Secret Guests AquaKey (Remix Live) Sawyer Ford DJs Main Stage: Fuckksosaa Nonococo Stas Satori Gosha Gold Fangs Vladivade Iang Veerlaen DJs Terrace: Maib Chaika Jbrmv Smalcake Norman Metus Gimro
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