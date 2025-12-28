Группа «Пасаш» представляет свой дебютный альбом и приглашает тебя на незабываемый праздник! Что тебя ждёт: — Презентация нового альбома «Всё впереди» — Сольные выступления звёзд русского рока — Совместные хиты с легендарными музыкантами — Волшебная атмосфера новогоднего рок-вечера — Появление Рок-Мороза и Рок-Снегурочки — Исполнение любимых новогодних песен в рок-обработке На сцене: — Артур Беркут — Дмитрий Борисенков («Чёрный Обелиск») — Евгений Егоров — Сергей Сокол Специальный сюрприз: вместе споёте «В лесу родилась ёлочка» в рок-исполнении!