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[отменено] Рок-новый год в кругу друзей

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Группа «Пасаш» представляет свой дебютный альбом и приглашает тебя на незабываемый праздник! Что тебя ждёт: — Презентация нового альбома «Всё впереди» — Сольные выступления звёзд русского рока — Совместные хиты с легендарными музыкантами — Волшебная атмосфера новогоднего рок-вечера — Появление Рок-Мороза и Рок-Снегурочки — Исполнение любимых новогодних песен в рок-обработке На сцене: — Артур Беркут — Дмитрий Борисенков («Чёрный Обелиск») — Евгений Егоров — Сергей Сокол Специальный сюрприз: вместе споёте «В лесу родилась ёлочка» в рок-исполнении!

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