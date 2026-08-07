Ритм возвращается, а это значит: пора заполнять пространство чистым драм-н-бейс звучанием. Сюда присоединится Inkey — коллекционер музыки со стажем и опытный селектор винила. Игорь оказался внутри джангл и драм-н-бейс движения ещё в 2005 году: хостил легендарные джангл-понедельники в Вермеле, участвовал в проектах The Fat! и Vibrating Room, привозил артистов и за эти годы собрал впечатляющую музыкальную коллекцию. Компанию ему составит Денис Хватков — организатор ламповых четвергов в Фонотеке, автор виниловых сессий «S как доллар» и ведущий подкаста «Вокруг сета». Диджеи: G-Rech Inkey #Keef Dima Skill Obi Van Denis Khvatkov Leomadness