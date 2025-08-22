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Retroit

Белка лофт, Ленинградский проспект, 7с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Большой дебютный концерт modern-metal кавер-группы Retroit Погрузись в атмосферу ностальгии, где легендарные мелодии из твоего детства и юности обретут новое тяжелое звучание. Retroit проведёт тебя сквозь культовые кинофраншизы, легендарные видеоигры и анимацию, добавив к ним мощные брейки, гитарные риффы и мелодичный женский вокал. Это будет вечер, где музыка прошлого встретится с мощной энергией. На концерте ты услышишь метал-каверы на саундтреки из таких шедевров, как Звёздные войны, Охотники за привидениями, DOOM, Терминатор, Чёрный плащ, Super Mario, Кошмар на улице Вязов, Mortal Kombat, Гарри Поттер, Черепашки-ниндзя и многое другое.

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