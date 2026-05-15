Юмор с жизненным стажем. На сцене комики 30+ честно и смешно рассказывают о своей боли, взрослении и реальной жизни без фильтров. Формат, в котором ностальгия встречается с современным юмором. На сцене выступят 5 мощных комиков: резиденты шоу «Женский Стендап», «Стендап ТНТ», «Камеди Баттл» и другие. Никакого наигранного позитива. Только самоирония и шутки, которые понимаешь сердцем и коленями. На сбор гостей зрителей встречает диджей с любимой музыкой, а вечер открывает харизматичная ведущая, которая разогреет зал, пообщается со зрителями и настроит всех на волну комедии. Если ты помнишь звук модема, дискеты, первые смартфоны, как болит спина и почему выходные стали слишком короткими, то тебе точно сюда. Состав на 15 мая: — Елена Новикова - актриса, режиссёр, сценарист, резидент «Стендап на ТНТ». Победительница «Открытый Микрофон на ТНТ» — Константин Бутаков - резидент «Стендап на ТНТ» — Олег Щербак - стендап комик, финалист «Камеди Баттл» на ТНТ, участник юмористических проектов. — Инга Стоколяс - резидент «Женский Стендап на ТНТ» Ведущая шоу Анна Засыпко — участница проекта «Битва за время», начальница своего мужа, работает в Сколково и смешно шутит про это. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.