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Resonance

Хохловский переулок, 7-9с2

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Завершение:

от 4200₽ до 4700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Мультимузыкальный вечер, где музыка станет личным диалогом слушателя и артиста. Три уровня клуба предлагают разные стили, жанры и эпохи, гости свободно перемещаются между этажами, выбирая своё настроение. Лайнап: ROMEY / THE PAK / DJ BAYK / FEDOR FOMIN / MISHA POLITKOVSKY / DANILA ALEKSEEVICH / SMALCAKE / SALAME / SAYNOMO / BUDO В глубине Blanc спрятал и развлечения — неожиданные, те, что открываются только тем, кто позволяет вечеру вести себя дальше. FC/DC.

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