Мультимузыкальный вечер, где музыка станет личным диалогом слушателя и артиста. Три уровня клуба предлагают разные стили, жанры и эпохи, гости свободно перемещаются между этажами, выбирая своё настроение. Лайнап: ROMEY / THE PAK / DJ BAYK / FEDOR FOMIN / MISHA POLITKOVSKY / DANILA ALEKSEEVICH / SMALCAKE / SALAME / SAYNOMO / BUDO В глубине Blanc спрятал и развлечения — неожиданные, те, что открываются только тем, кто позволяет вечеру вести себя дальше. FC/DC.