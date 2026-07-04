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Рамен Фест

Ra'men Land, Большая Серпуховская улица, 23

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 4900₽
Возраст 16+
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

День рождения ресторана и большой праздник. В программе: — Приготовление самого гигантского рамена в России; — Кастомизация футболок с твоим собственным дизайном; — Конкурс на самое быстрое поедание рамена*; — Диджей-сэты; — Пинг-понг турниры совместно с Пинг таблет (регистрация не нужна); — Аэрохоккей; — Флеш-тату; — Настольные игры совместно с Hobby Games; — Бирпонг; — Конкурс «Попади в кольцо» с призами от Holy Corn; Каждого гостя ждёт приветственный рамен и напиток.** *Для участия в конкурсе по поеданию рамена требуется отдельная регистрация: https://472335.restoplace.ws/?nostep=1&address=1ab6aedc494bd7ab949a&open_event=50433& **Приветственный рамен будет выдаваться с 19:00. До этого времени его можно заменить на напиток. Будет вкусно, ярко и по-настоящему по-японски!

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