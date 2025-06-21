Проект Святослава Пономарева существует с 1999 года как «Театр тибетской музыки Purba». За все время существования в группе участвовало множество совершенно разных музыкантов и артистов. Выступления сопровождались театральными действиями и видеоартом. Стиль проекта можно характеризовать с одной стороны как традиционный ритуальный перформанс и как индустриальный дрон-джаз-авангард с другой. Использовались традиционные тибетские инструменты и просто материальные объекты типа железных листов, труб, бензобаков, бочек с пьезодатчиками а также гитары и сэмплеры. Purba стал своеобразной электро-акустической лабораторией, обнаруживающий новые материалы и их звучание. Motherfathers & Алексей Борисов — импровизационный нойз-рок из Москвы, существующий с 2006 года. лейблы R.A.I.G., «без названия и лого», FarFromMoscow, множество сайд-проектов и коллабораций, саундтреки к экспериментальному кино. Обновленный состав при участии Дианы Шолк (бас, голос) и Вадима Самовилова (барабаны), а также легенды советского/российского нойза и индастриала Алексея Борисова (Ночной Проспект, Центр, F.R.U.I.T.S. и др). Оплата на входе.