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Punk прорыв

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Больше-не-секретный хэдлайнер феста — «Читмил» — дерзкая молодая группа во главе с двумя девчонками, которая громко ворвалась на цифровые площадки дебютным синглом «Полный ПЗДЦ», сразу завоевав внимание широкой аудитории. В портфолио коллектива несколько успешных сольных концертов в Москве и Питере, участие в крупнейших фестивалях федерального значения?, ротация на «Нашем Радио», а так же совместные треки с известными панк-коллективами, такими как «Йорш», «Смех», «Sellout», «Аберрация» и «KDRR». А также для тебя выступят такие панк-коллективы как: — «Неважно», — «Лечебница», — «Пофигу», — «Традиционные Ценности» 18:00 — сбор гостей, 18:30 — начало феста.

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