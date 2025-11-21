Больше-не-секретный хэдлайнер феста — «Читмил» — дерзкая молодая группа во главе с двумя девчонками, которая громко ворвалась на цифровые площадки дебютным синглом «Полный ПЗДЦ», сразу завоевав внимание широкой аудитории. В портфолио коллектива несколько успешных сольных концертов в Москве и Питере, участие в крупнейших фестивалях федерального значения?, ротация на «Нашем Радио», а так же совместные треки с известными панк-коллективами, такими как «Йорш», «Смех», «Sellout», «Аберрация» и «KDRR». А также для тебя выступят такие панк-коллективы как: — «Неважно», — «Лечебница», — «Пофигу», — «Традиционные Ценности» 18:00 — сбор гостей, 18:30 — начало феста.