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P.S. Pergolesi. Stabat Mater

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Кантата Перголези «Stabat Mater» в сопровождении японских предсмертных стихов дзисэй. Кантата «Stabat Mater» была написана совсем юным Джованни Батиста Перголези — ему было 26 лет, но стала своеобразным постскриптумом к его творчеству и судьбе. Композитор был уже сильно болен и понимал, что ему осталось недолго. «Stabat Mater» была завершена в последние недели его жизни, а признание получила уже после его смерти. Исполнение кантаты на концерте в ДК Рассвет будет сопровождаться чтением японских дзисэй — традиционных предсмертных стихов японских самураев: эти короткие эпитафии писали перед сражением, казнью, во время неизлечимой болезни.

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