Кантата Перголези «Stabat Mater» в сопровождении японских предсмертных стихов дзисэй. Кантата «Stabat Mater» была написана совсем юным Джованни Батиста Перголези — ему было 26 лет, но стала своеобразным постскриптумом к его творчеству и судьбе. Композитор был уже сильно болен и понимал, что ему осталось недолго. «Stabat Mater» была завершена в последние недели его жизни, а признание получила уже после его смерти. Исполнение кантаты на концерте в ДК Рассвет будет сопровождаться чтением японских дзисэй — традиционных предсмертных стихов японских самураев: эти короткие эпитафии писали перед сражением, казнью, во время неизлечимой болезни.