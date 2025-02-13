Открытый микрофон – всего два слова, но сколько в них юмора и эмоций. Тебя ждёт крутая атмосфера, вкусная еда, фирменные коктейли и проверенный юмор от комиков, которыхты мог видеть в медийных проектах. Сбор гостей: 19:00. Заранее бронируй места и гарантируй себе отличное настроение.