Возраст 18+
Стендап
Про событие
Открытый микрофон – всего два слова, но сколько в них юмора и эмоций. Тебя ждёт крутая атмосфера, вкусная еда, фирменные коктейли и проверенный юмор от комиков, которыхты мог видеть в медийных проектах. Сбор гостей: 19:00. Заранее бронируй места и гарантируй себе отличное настроение.
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