ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Проверочный стендап концерт в Street Food Maniac's

Street food Maniac’s, улица Михайлова, 30Ак4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Открытый микрофон – всего два слова, но сколько в них юмора и эмоций. Тебя ждёт крутая атмосфера, вкусная еда, фирменные коктейли и проверенный юмор от комиков, которыхты мог видеть в медийных проектах. Сбор гостей: 19:00. Заранее бронируй места и гарантируй себе отличное настроение.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап
Женский стендап

от 1100₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста