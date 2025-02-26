Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала от опытных комиков Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Вход строго 18+ . Не забудь взять с собой документы
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