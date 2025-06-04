Выбор редакции
Проверка материала от опытных комиков
Ольховская ул., 14/1
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Для тебя выступят комики разной опытности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки!
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