Для тебя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки! Ведущий вечера - Сергей Догаев (Шоу "Разгоны" StandUp Club, Шоу истории StandUp Club, Очень слабый микрофон, Шоу «Споры», Стендап за 60 секунд)