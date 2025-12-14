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Пространство Духа – Ахо

Малая Никитская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

В конце года, перед новогодней суетой, самое время погрузиться в мир племенных песен и обрядов южноамериканских индейцев, открыть своё сердце, наполниться истиной любовью и силой. Собрали самый мощный состав практиков и артистов: Церемония открытия от Нейшон Роя; Практика голосового единения и выступление в формате live looping от Артёма Ратута и Ильи Кова; Аутентичный индейский этно-перформанс с песнями силы от Дух Project; Дикий племенной сет от Dj Pandora; Шаманский безбашенный джем в финале — не забудь свои музыкальные инструменты. И, конечно, возможность попробовать самый духовный, вкусный и заряженный какао Москвы от Ahimsa Chocolate. • Дресс-код племенной: boho, contry, перья, шляпы, яркие цвета и природные принты

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