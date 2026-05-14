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Prosecco Show

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 1900₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

В пространстве «Море Музыки», под мерцание водных бликов ночного океанариума, Prosecco Show создаст уникальную музыкальную импровизацию — эксперимент на стыке театра, стендапа, музыки и психологии. Никаких заготовок, сценариев и фонограмм. Только живое взаимодействие, искренний юмор и чистая импровизация. Выступление будет единственным в своём роде, а каждый трек останется вечно живым только в моменте создания. Ты — не просто зритель. Ты — полноценный соавтор происходящего и в этом магия момента, где реальность встречается со смехом, а подводный мир становится сценой для честного и живого искусства.

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