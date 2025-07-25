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Пошлый микрофон

Ленинская Слобода 19к2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытные и начинающие комики проверят свои новые шутки. Не упусти шанс стать частью этого веселого события. Отличная комедия, возможность поддержать новые таланты и насладиться атмосферой дружелюбия и веселья. Тебя ждут: - Пошлые шутки - Истории, близкие каждому - Новый взгляд на привычные вещи - Заряд позитива и отличного настроения Приходи заранее, чтобы занять самые удобные и лучшие места. Вход свободный (регистрация обязательна) Бронь стола - 6000р. (Невозвратный депозит)

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