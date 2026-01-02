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Похмельный стендап

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ну что, мандарины переварил? Оливье отрыгнул? Мясо по-французски пофотографировал? Час пробил: пора похмеляться и насмеяться! Ждут всех, кто понимает, о чём всё написанное выше. Придумали лучшее средство от головной боли, но это секретный рецепт. Врываешься?

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