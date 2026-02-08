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Поэзо-музыкальный джем

Лахесис, Чистопрудный бульвар, 25

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Концерты

Про событие

Вечер стартанёт с поэтических чтений под музыкальный аккомпанемент и продолжится в классическом джемовом формате. Свои инструменты, стихи и прочие приколы приветствуются. Чтобы выступить, записывайся тут: https://t.me/lachesis_groves/1495 FE/FC

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